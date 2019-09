Miss mamma italiana 2020, continuano le selezioni: in lizza Gessica Pivato

In una gremita piazza del Municipio a Tombolo (Padova), organizzata dalla Pro Loco di Tombolo, si è svolta una valevole per l’elezione di “Miss mamma italiana 2020”.

Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

La giuria, ha proclamato vincitrice della selezione Roberta Compostella 42 anni, insegnante di scuola primaria, di Tombolo, mamma di Edoardo, Alessandro e Filippo Alberto, di 17, 13 e 5 anni. Roberta è una bella e simpatica mamma con gli occhi marroni e i capelli castani, con la passione per il teatro.

La fascia “Miss mamma italiana gold", riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata ad Elena Cerchiaro, 48 anni, casalinga, di Noventa Padovana (Padova), mamma di Tommaso e Sebastiano, di 17 e 14 anni. Tra le protagoniste anche Gessiva Pivato, 33 anni, addetta alle pulizie, di Bolzano Vicentino, mamma di Gioia di 8 anni che ha conquistato la fascia di Miss mamma italiana Eleganza che si è così aggiudicata il pass di accesso per le Pre Finali nazionali anno 2020.

“Miss mamma italiana”, è il concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 27° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. Il concorso sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it

