Miss mamma italiana: due vicentine sul podio, saranno protagoniste della pre finale

Due bellezze vicentine conquistano i giudici del concorso di bellezza Miss mamma italiana e staccano il pass per la pre finale. Lorenza Campagnolo, 37enne, estetista di Colceresa, mamma di Ambra e Giada (6 e 4 anni) ha conquistato la fascia di “Miss mamma italiana Romantica” mentre Doris Fernandez, 31 anni, insegnante di ballo, di Torri di Quartesolo, mamma di Bryon ed Esmeralda, di 5 e 3 anni è stata premiata con la fascia di “Miss mamma Italiana fashion” .

Sedici le mamme partecipanti che, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

La giuria, ha proclamato vincitrice della selezione Elisabetta Esposito 44 anni, libera professionista, di Montemerlo di Cervarese Santa Croce (Padova), sposata con Luigi e mamma di Noah di 3 anni. Elisabetta è una bella e simpatica mamma con gli occhi marroni e i capelli castani, con la passione per le arti marziali.

La fascia gold, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata ad Evelin Vurro, 47 anni, educatrice, di Verona, mamma di Noemi di 5 anni; mentre la fascia evergreen, riservata alle mamme con più di 56 anni, è andata a Cristina Zanini, 56 anni, oss, di Sorgà (Verona), mamma di Ilenia e Camilla, di 25 e 20 anni.

L'evento, svoltosi nel Veronese, rientra nelle selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 27° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 an

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.