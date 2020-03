Coronavirus, l'abbraccio della città alle vittime: un minuto di silenzio in loro onore

Un minuto di silenzio per onorare la memoria delle vittime del Coronavirus e per ringraziare tutti gli operatori impegnati in questa emergenza è stato osservato dall'amministrazione comunale di Vicenza martedì 31 marzo, alle 12 in piazza dei Signori.

Accanto al grande tricolore di piazza dei Signori - issato a mezz'asta fin dal mattino in segno di lutto come le bandiere di Palazzo Trissino, della Loggia del Capitaniato e di Palazzo degli Uffici - il sindaco Francesco Rucco, indossata la fascia tricolore del Comune, ha osservato il minuto di silenzio

Al suo fianco, Stefano Meggiolaro, autista del Suem 118 e musicista, ha intonato, con il trombone a coulisse, il noto inno Amazing Grace, una nota di speranza a rappresentare l'impegno dell'intera comunità per uscire da questa emergenza.

Su disposizione del vescovo, che ha voluto aderire a questo momento fortemente simbolico, il suono della tromba è stato anticipato dai rintocchi delle campane della città.

L'iniziativa, che si è tenuta contemporaneamente in tantissime città d'Italia, è nata da una proposta del presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli, ed è stata fatta propria da Anci e Upi, le associazioni dei Comuni e delle Province d'Italia.