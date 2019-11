Canaglia si mette alla prova a "Caduta libera": concorrente del quiz show per 4 puntate

Un volto conosciuto a Cassola è stato immortalato domenica sera dalle telecamere di Canale 5. Michele Canaglia, 35enne, residente a San Giuseppe di Cassola è stato infatti tra i concorrenti del programma Mediaset "Caduta Libera" condotto da Gerry Scotti.

Nonostante il "debutto" televisivo non sia stato dei migliori, il vicentino è rimasto in gioco per quattro puntate che andranno in onda martedì 5, mercoledì 6 e venerdì 8 novembre, dopo di che è caduto nella famosa botola. Da sempre appassionato di quiz, quasi per gioco ha tentato di partecipare al programma e... gli è andata bene.

Non resta dunque che sintonizzarsi su Canale 5, alle 18.45, per vedere quale sarà l'epilogo della partecipazione del giovane cassolese.