Mercati settimanali: servizi dei carabinieri con l’utilizzo della Stazione Mobile.

Con la fine del lock-down e il riavvio delle attività commerciali, anche i mercati all’aperto di gran parte dei centri della provincia hanno riaperto del tutto le porte alla cittadinanza, nel rispetto delle norme anti COVID.

Al riguardo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno già avviato mirati servizi di controllo delle aree destinate, nei giorni settimanali prefissati, al commercio ambulante, che interesseranno nelle settimane a venire i principali e maggiormente affollati mercati della provincia, come quello, in particolare, del capoluogo berico.

L’attività dell’Arma, oltre alle consuete finalità di prevenzione e repressione di possibili azioni delittuose, sarà chiaramente indirizzata anche al controllo del rispetto delle misure di contenimento anti COVID e sarà effettuata da pattuglie a piedi, che potranno contare anche sul supporto della Stazione Mobile, immediato punto di riferimento per tutti i frequentatori dell’area di mercato che avessero necessità di assistenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come detto, i servizi dei Carabinieri proseguiranno per diverse settimane e saranno svolti a Vicenza e nei principali mercati della provincia, come a esempio quello domenicale di Camisano, meta di numerosi avventori.