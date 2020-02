Maty, la venere di Chiampo ospite a "Che tempo che fa": "Orgoglio italiano"

"Ha 18 anni, viene da Chiampo, in provincia di Vicenza e ha avuto l'onore di avere la copertina su Vogue", così Fabio Fazio ha presentato la bella Maty Fall Diba, ospite della puntata di "Che tempo che fa", andata in onda domenica sera, in una puntata speciale, ovvero senza pubblico, date le disposizioni Rai in merito all'emergenza Coronavirus.

"All'inizio mi sembrava tutto così surreale" ha dichiarato la 18enne vicentina relativamnte alla sua carriera di modella. La giovane, su domanda diretta del conduttore, è intervenuta anche in merito al post del consigliere comunale Beschin :"Non ci posso fare niente".

La ragazza si è raccontata. Ha parlato della sua vita di 18enne che frequenta la scuola, che esce con le amiche, con le quali spesso fa delle gaffe.