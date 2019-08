Marzia Bisognin ha sposato il suo PewDiePie, il loro Sì "formato web"

La capitale londinese ha fatto da cornice al matrimonio delle star di YouTube PewDiePie, Felix Arvid Ulf Kjellber, 29enne norvegese e Marzia Bisognin, 26enne vicentina di Arzignano, conosciuta in rete come CutiePie e definita la youtuber italiana più famosa al mondo, che di recente è passata alla moda e al design. Il 19 agosto scorso si sono professati amore eterno in diretta web, naturalmente.

La vicentina ha dedicato un commosso post su Instagram al neo marito:

Ieri, il 19 agosto - dopo esattamente 8 anni da quando ci siamo conosciuti - abbiamo festeggiato il nostro matrimonio con i nostri amici e parenti più cari. E' stato il giorno più belo, di cui farò tesoro per sempre. Sono così grata per tutte le persone che hanno fatto in tempo a partecipare all'evento e ci hanno aiutato a festeggiare il nostro matrimonio. Mi seno come se fossi la persona più fortunata e sono così piena d'amore. Incredibilmente entusiasta di poter chiamare Felix mio marito per il resto della nostra vita.

Pur non postando più nuovi video su YouTube dal 2018, Marzia Bisognin conta 7.664.492 iscritti e oltre 6 milioni di follower su Instagram. I due hanno vissuto per un po' in Svezia poi si sono trasferiti a Brighton.