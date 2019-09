Wedding 3Spol: è ansia da vigilia, le nozze della Polly e del Momo a fabbrica Saccardo

Gli amanti della coppia, conosciuta sul piccolo schermo grazie alla partecipazione al programma Temptation Island, sono in fermento per assistere al Sì della Polly e del Momo ovvero Georgette Polizzi e Davide Tresse.

I due vivono nel Vicentino e hanno scelto Fabbrica Saccardo quale cornice del loro grande giorno: domenica 15 settembre. Negli ultimi giorni la stilista e creatrice del marchio GeorgettePol, ha mostrato ai suoi followers (attraverso le Ig stories) gli ultimi dettagli: dalla navata nella quale non mancherà il suo tocco creativo, ai tavoli degli invitati, ai testimoni, all'ansia che l'accompagna in queste ultime ore da nubile.

"Il 15 settembre celebreremo il nostro matrimonio con rito simbolico con gli amici e le persone che ci amano - ha raccontato la Polly attraverso il suo profilo Instagram - La data è una data scelta di cuore e di testa, ma le firme in comune le metteremo il 29 ottobre giorno del compleanno del Momo! In jeans e t-shirt andremo in comune per rendere il tutto ufficiale. Lui non si ricorda mai niente e così se dovesse dimenticare l’anniversario del 15 settembre, il giorno del suo compleanno si ricorderà che è anche il giorno nel quale siamo diventati marito e moglie per lo stato italiano".