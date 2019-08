Wedding 3Spol, è partito il conto alla rovescia: l’addio al nubilato di Georgette

Il grande giorno è fissato per il 15 settembre e, come da tradizione, gli amici del futuro sposo e le amiche della futura sposa si sono attivati per regalare ai novelli coniugi un addio al nubilato e celibato, degni di nota.

Ecco che già sabato mattina, Georgette Polizzi, dal suo profilo Instagram, ha mostrato il team dello sposo con trolley alla mano in partenza per qualche meta sconosciuta mentre nel pomeriggio, attraverso le Ig stiories, la stilista vicentina ha spoilerato alcuni istanti del suo addio al nubilato festeggiato con le amiche di sempre. Un gruppetto di 15 donne pronte a far trascorrere al meglio gli ultimi giorni da nubile della loro amica. Prima tappa Castelfranco Veneto (Treviso) dove "la Polly" ha trascorso la sua adolescenza.

Quello tra Georgette e Davide è un matrimonio molto sentito e "partecipato" dai tanti followers che seguono la coppia dai tempi di Temptation Island, il reality Mediaset che li ha visti protagonisti nel 2016.