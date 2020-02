Masterchef Italia, non solo piatti "molto buoni" per Lorenzon: piccole "scintille" tra i fornelli

Continua l'avventura all'interno del programma Sky per il 43enne bassanese con la passione per la cucina. L'art director dopo alcune puntate non al top torna ad avere il consenso dei temuti giudici: Locatelli, Barbieri e Canavacciuolo