Mascherine e tamponi per gli operatori delle case di riposo, indagine estesa agli ospiti

I reparti Covid negli ospedali di Bassano del Grappa, Santorso e Asiago, la riorganizzazione dell’ospedale di Santorso, le dimissioni protette dei pazienti dimissibili, ma non solo: tra i tanti fronti da presidiare per la gestione dell’emergenza sanitaria in corso vi sono anche le strutture territoriali, in particolare le residenze per anziani e non autosufficienti, alle quali saranno destinati una parte dei dispositivi di protezione individuali arrivati negli ultimi giorni.

Così, in tutto il territorio dell’ULSS 7 Pedemontana è iniziata già sabato la distribuzione di 12.000 mascherine chirurgiche destinate agli operatori delle case di riposo, ricevute grazie agli approvvigionamenti di Azienda Zero e ad alcune donazioni. Le mascherine, distribuite equamente in circa 6.000 unità per ciascuno dei due distretti, consentiranno di soddisfare il fabbisogno dei prossimi giorni. Ulteriori distribuzioni potranno essere programmate secondo le necessità, compatibilmente con le disponibilità a magazzino.

Parallelamente, già nella giornata di domani - domenica - inizierà una campagna di tamponi a tutti gli ospiti e gli operatori delle case di riposo, che sarà portata a termine nell’arco di una decina di giorni.

«Sapevamo fin dall’inizio che le Case di Riposo erano punti particolarmente delicati - commenta il Commissario dell’ULSS 7 Pedemontana dott. Bortolo Simoni -, soprattutto perché i loro ospiti per età e presenza frequente di altre patologie rappresentano soggetti a rischio. Purtroppo, nonostante la chiusura tempestiva delle strutture ai visitatori esterni, anche nel nostro territorio si sono verificati alcuni episodi di contagio. Con questa azione andiamo da una parte a mettere in sicurezza gli operatori, dall’altra a individuare precocemente i pazienti positivi, al fine di isolarli così che il contagio non possa ulteriormente diffondersi all’interno delle strutture e allo stesso tempo prestare assistenza sanitaria ai soggetti positivi prima che i sintomi si aggravino».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.