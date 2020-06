Sdoganate 14 mln di mascherine chirurgiche, arrivate con volo cargo da Malpensa

Nell’ambito delle attività per fronteggiare l’emergenza Covid-19, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (Adm) di Vicenza hanno provveduto in questi giorni allo sdoganamento, con svincolo diretto, di 14.880.000 mascherine chirurgiche, destinate al settore della distribuzione farmaceutica sul territorio nazionale.

Il materiale, proveniente dalla Cina, è arrivato con volo cargo all’aeroporto di Malpensa, per poi essere trasportato su camion, in procedura di transito, a Vicenza per l’espletamento delle pratiche di importazione.