Il bomber Mario Balotelli al bar Castello: visita di piacere, d'affari o mercato?

Tra i tavoli del noto bar Castello di Vicenza spunta un volto conosciuto per le sue imprese calcistiche e per i suoi eccessi, più volte ripresi dai rotocalchi della cronaca rosa, e non solo.

Pantaloncini e scarpe griffate il bomber Mario Balotelli, più volte definito vero talento del calcio italiano (se non fosse per il suo carattere non sempre "facile"), sarebbe stato avvistato venerdì pomeriggio nel capoluogo berico, in compagnia di altre persone.

La segnalazione ci arriva da un nostro lettore. Quale sarà il motivo che spinge il bomber ex Milan, Manchester, Liverpool e Inter a gravitare nella piazza vicentina?