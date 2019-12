Marciapiedi della città sotto ai ferri, fissata la partenza dei lavori

Tra la primavera e l'estate 2020 prenderà il via un piano di interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi della città per una spesa complessiva di 200 mila euro.

Si tratta di via Monte Nero, via Palli-Salomone, via Forlanini, viale Verona, viale delle Fornaci, via Fogolino e via Lago di Garda.

«Il piano interventi individua e risolve alcune delle criticità più rilevanti emerse in base alle segnalazioni dei cittadini e dei tecnici del Comune: si tratta di zone in cui i marciapiedi sono in condizioni di evidente stato di degrado e usura, tali da rendere disagevole e poco sicuro il transito dei pedoni, soprattutto anziani, persone con disabilità e bambini – ha spiegato l'assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi – Nella maggior parte dei casi sarà rifatto completamente il marciapiede, dal cordolo all'asfaltatura. Gli interventi principali riguarderanno la zona piscine, dove sarà rifatto l'intero marciapiede davanti all'impianto scoperto, vicino al parcheggio, e le vie adiacenti il pattinodromo. Per quanto riguarda la metratura, uno dei lavori più importanti riguarderà i marciapiedi in entrambi i lati della strada subito dopo l'istituto Rossi, andando verso viale Margherita. Tutti gli interventi sono stati pensati nell'ottica dell'eliminazione delle barriere architettoniche (vedi Peba - piano eliminazione barriere architettoniche di recente approvazione), garantendo l'accessibilità per le persone con disabilità»

I LAVORI NEL DETTAGLIO

I lavori previsti, di diversa tipologia in base al grado di ammaloramento riscontrato, sono finalizzati al ripristino del piano pedonale dei marciapiedi, e consistono, in generale, nel risanamento profondo e nel rifacimento completo di vari tratti di marciapiedi, con ricostruzione del massetto e anche delle cordonate.

Nel dettaglio, in via Monte Nero sarà rifatto il marciapiede di fronte all'ingresso del parcheggio del centro sport Palladio, mentre in viale delle Fornaci l'intero tratto compreso tra l'incrocio con via Periz fino all'ingresso della ricicleria.

In zona piscine, sarà riqualificato il marciapiede di fronte all'impianto estivo di via Forlanini, fino al parcheggio e poi le vie Palli-Salomone, vicino al pattinodromo.

In zona Rossi, si interverrà nel marciapiede di via Fogolino, una via laterale subito dopo l'istituto Rossi andando verso viale Margherita. Nel primo tratto saranno rifatti entrambi i lati, mentre dopo l'incrocio un lato solo del marciapiede insieme con quello opposto, attualmente sfondato.

In viale Verona, l'intervento previsto è nel tratto di fronte al cavalcavia Ferreto de Ferreti, dall'incrocio con viale Chiodi.

Infine, in zona Laghetto, sarà rifatto il marciapiede di via Lago di Garda, dall'incrocio con via Lago di Lugano al parco di via Lago di Viverone.