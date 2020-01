Marcia a Vicenza per il Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria Ieri sera a Vicenza si è tenuta la Marcia della Memoria, giunta quest’anno alla sesta edizione. Per la prima volta il Comune di Vicenza è stato coorganizzatore al fianco di Arcigay Vicenza nell'organizzazione di una delle iniziative più significative e coinvolgenti tra quelle promosse per il Giorno della Memoria. L'evento ha inoltre ottenuto il patrocinio del Consolato USA a Milano e dell’Ambasciata di Israele in Italia.

Alla marcia erano presenti il sindaco Francesco Rucco, il vicesindaco Matteo Tosetto, il presidente di Arcigay Vicenza, Thomas Tedesco, e la console alla stampa e cultura degli Stati Uniti d’America, Kim Natoli. Non è potuto essere, invece, presente l’ambasciatore di Israele in Italia, S.E. Dror Eydar, che ha fatto comunque avere all'amministrazione comunale un messaggio di ringraziamento per l’attenzione e la sensibilità dimostrata dalla città di Vicenza per commemorare il Giorno della Memoria.

La marcia ha preso il via dal Teatro Comunale, in viale Mazzini, e ha poi proseguito lungo porta Nova, contrada del Quartiere, piazzale del Mutilato, piazza San Lorenzo, corso Fogazzaro, contra' Riale, contra' Porti, corso Palladio, contra' Cavour, piazza dei Signori, Loggia del del Capitaniato.

Al termine si sono tenuti gli interventi delle autorità e i discorsi commemorativi.