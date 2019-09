Ato - Bacchiglione: Marcello Vezzaro è il nuovo presidente, nominato anche il comitato

Nella seduta di giovedì, l'assemblea di ATO Bacino Bacchiglione, composta dai sindaci dei 136 Comuni soci, ha nominato all'unanimità nuovo presidente Marcello Vezzaro.

L'assessore del Comune di Caldogno prende il testimone dall'ex sindaco di San Vito di Leguzzano Antonio Dalle Rive, a cui è stato espresso un sentito ringraziamento per il lavoro svolto. Nominato anche il Comitato istituzionale dell'ente che sarà composto dall'assessore di Brogliano Lara Clelia Cielo, dal sindaco di Este Roberta Gallana, dall'assessore di Padova Andrea Micalizzi e dal sindaco di Stanghella Sandro Moscardi.

L'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione è costituito da 136 comuni di cui 77 della provincia di Vicenza, 58 della provincia di Padova e un comune della provincia di Venezia. Il territorio si estende per circa 3.000 kmq e copre un bacino di popolazione superiore al milione di abitanti. I gestori che operano nel territorio di riferimento dell'ATO sono Viacqua, Acquevenete e AcegasApsAmga: insieme i 3 gestori hanno per i prossimi 3 anni (2020 – 2022) un programma di investimenti complessivi di circa 260 milioni di euro.

"Un ringraziamento va ai colleghi per la fiducia e al presidente e al comitato uscenti per il lavoro fatto - sottolinea il nuovo presidente Vezzaro, scelto anche per la competenza e l'impegno da sempre dimostrati sul tema dell'ambiente e delle risorse idriche -. Sento una grande responsabilità nell'assumere questo ruolo. L'ATO rappresenta infatti un ente strategico nello sviluppo delle infrastrutture idriche del territorio e nella tutela e cura dell'acqua che anche da queste dipende. L'impegno è di lavorare sempre a fianco dei Comuni e dei gestori, interpretandone le esigenze e cercando di mettere in campo soluzioni concrete per garantire un servizio sempre di qualità agli utenti, al giusto costo e in grado di rispettare l'ambiente che ci circonda".

Soddisfazione è stata espressa anche da parte dei presidenti dei due gestori Viacqua e Acquevenete, Angelo Guzzo e Piergiorgio Cortelazzo: "La nomina all'unanimità è un bel segnale e il segno concreto di un territorio unito che sa collaborare - hanno sottolineato -. E questo è fondamentale per chi, come noi, lavora ogni giorno sul campo ed è chiamato a gestire un servizio che non si ferma ai confini di un singolo Comune ma vive anzi delle sinergie tra le diverse comunità".