Vicenza per Rojava fino alla vittoria: la manifestazione

Giovedì sera, circa 500 persone sono partite da piazza Castello e hanno sfilato pacificamente con i loro cartelli per corso Palladio per chiudere davanti alla Prefettura dove sono state lette poesie e fatto appelli per fermare la barbarie del presidente turco Erdogan. Erano presenti i centri sociali, la Cgil, varie associazioni e semplici cittadini