Caso Pfas, «è ora che si parli di bonifica della Miteni»

Il coordinamento delle «Mamme No Pfas» organizza questa sera un incontro «aperto alle associazioni, ai gruppi ambientalisti e a tutte le persone che hanno a cuore la tutela ambientale e in particolare dell'acqua». L'appuntamento è alle 20,30 nel Teatro parrocchiale di Almisano di Lonigo in via via Chiesa 18. Più segnatamente gli organizzatori spiegano che sebbene la fabbrica chimica finita al centro dello scandalo, la Miteni di Trissino, sia stata chiusa «questo non significa che l'inquinamento sia terminato: conosciamo tutti la situazione e sappiamo che ciò che manca ora è la bonifica» spiega il coordinamento che poi aggiunge: «Le nostre istituzioni di riferimento ultimamente parlano solamente di filtri, di limiti nazionali, questi ultimi spariti per di più dai radar peraltro: mentre non si sente più parlare, di nuove condotte per l'acqua potabile e per l'irrigazione. E soprattutto - proseguono - non si sente più parlare di bonifica del sito» spiegano gli organizzatori dell'evento.