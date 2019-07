Malore improvviso, muore a Vicenza "L'angelo del Carnevale" di Venezia

Dramma a Vicenza nella giornata di lunedì. Un malore improvviso, dovuto a quanto pare a una emorragia cerebrale, ha colpito Marianna Serena. Per lei, purtoppo, non c'è stato niente da fare nonostante i tempestivi soccorsi.

La ragazza, 24 anni, si trovava in città in compagnia del fidanzato quando ha accusato il malore ed è stata subito ricoverata al San Bortolo per poi essere portata d'urgenza al nosocomio di Treviso dove ha perso la vita nel reparto rianimazione. Marianna era stata l'angelo del Carnevale di Venezia nel 2015, vincendo il concorso e diventando la "Maria" di quell'anno. Aveva 19 anni quando, vestita in rosso e arancione, ha fatto il tradizionale volo sulla folla dal campanile di San Marco.

La 24enne si era laureata in moda e design a Venezia e il suo sogno, purtroppo stroncato dall'improvvisa tragedia, era quello di lavorare nel campo della moda.