Giocatore colto da malore in allenamento, da 17 giorni continua a lottare: "Forza Mirko"

"La famiglia di Mirko ci ha chiesto di pubblicare e di poter diffondere questa foto. È la vetrata della stanza della rianimazione di Vicenza dove Mirko da 17 giorni sta tenendo duro". E' questo il messaggio che il Gsd Telemar San Paolo Ariston ha voluto diffondere in queste ore attraverso i social.

Mirko Pellizzer, da quella sera di fine gennaio, sta lottando tra la vita e la morte. Il calciatore 25enne di Gazzo Padovano, militante nella squadra del Telemar San Paolo Ariston, formazione impegnata nel campionato di Seconda categoria, era stato portato d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza dopo aver accusato un malore durante l'allenamento.

Fin da subito la società vicentina aveva espresso vicinanza al ragazzo e dopo una domenica di stop era tornata in campo portando Mirkp nel cuore. Prima del fischio d'inizio infatti, i compagni di squadra avevano mostrato uno striscione riportante la scritta "Forza Mirko", frase che era stata stampata anche nella maglietta pre partita indossata dai giocatori.

Non solo, il movimento dilettantistico vicentino si era attivato in un’iniziativa, proposta dalla Junior Monticello, ed era sceso in campo con un piccolo segno sul volto (una V) di colore verde, verde come la speranza che lui possa risvegliarsi, per dimostrare la vicinanza di tutti i giocatori al ragazzo e alla società.

