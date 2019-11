"Mi impediscono di riabbracciare mio marito", l'appello dell'ex maestra a Pomeriggio Cinque

Graziella Brian, ha 73 anni, è una maestra in pensione che vive a Rossano Veneto. La donna da oltre un anno non vede il marito Angelo Di Perna, ospite di una struttura per disabili a Salerno.

La sua storia è stata raccontata lunedì pomeriggio nel salottino Mediaset di "Pomeriggio Cinque", il programma condotto da Barbara D'Urso su Canale 5 ma prima ancora era stato trattato dal programma "Chi l'ha visto"

Le figlie di Angelo Perna hanno deciso di ricoverare l'anziano in una struttura campana impedendo quindi alla donna (sposata con solo rito religioso) di poterlo vedere. Durante la trasmissione sono stati messi in collegamento anche i parenti dell'uomo ed una delle figlie, nominata sua amministratrice di sostegno, ha dichiarato che da parte loro non c'è alcun ostacolo affinchè Brian veda il loro padre e che il motivo del ricovero nella struttura salernitana è da ricercarsi nel fatto che è molto ben seguito.

Non solo, in un successivo collegamento, è stato dato spazio anche ad Angelo Di Perna, che ha salutato con affetto la rossanese. Ecco che Barbara D'Urso ha deciso di impegnarsi affinchè i due pensionati si possano reincontrare.