Coronavirus, stop mascherine all'aperto: nuova ordinanza di Zaia

Come previsto è in arrivo la nuova ordinanza firmata da Luca Zaia in merito all'emergenza Coronavirus. In contemporanea con il Dpcm del presidente del consiglio, entrerà in vigori il 1 giugno e scadrà il 15 dello stesso mese. Tra le principali novità, l'eliminazione dell'obbligo della mascherina all'aperto: si dovrà indossare solo nei luoghi chiusi e dove non è possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Gli altri principali punti del provvedimento riguardano i centri termali, le case di riposo e i centri estivi

Case di riposo e centri termali

Da lunedì sarà possibile andare a visitare gli anziani (seguendo le opportune linee guida allegate all'ordinanza) e potranno essere accolti anche nuovi ospiti. Queste sono le linee imposte dalla Regione, fatta salva la possibilità dei gestori delle strutture di imporre delle restrizioni aggiuntive. Riaprono i portoni anche i centri termali, con limitazioni per le saune e i bagniturchi, che potranno essere fruiti solo individualmente.

Centri estivi

Il primo giugno via libera anche all'apertura dei centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni. Per evitare burocrazia e scartoffie, la Regione ha deciso di semplificare le procedure: i gestori dei centri dovranno compilare una sola scheda da consegnare ai Comuni; i genitori, allo stesso modo, dovranno consegnare una scheda precompilata alla struttura che ospiterà i figli. Attualmente non ci sono novità di sorta sui centri estivi per i bambini da 0 a 3 anni: «Dal Governo non ci sono ancora risposte, - ha spiegato Zaia - e non potevo pensare di rimandare ancora questa ordinanza. Se dovesse sbloccarsi la situazione, farò un'ordinanza ad hoc».