Coronavirus, Zaia: «Linee guida le abbiamo ma con quelle dell'Inail si apre il dibattito col Governo»

«Solo 54 persone in terapia intensiva, secondo i parametri nazionali dovremo dire che ci sono 24 persone, cioè quelle positive». , ha spiegato Luca Zaia, commentando il bollettino quotidiano durante il consueto punto stampa di venerdì. Diminuiscono anche le persone in isolamento e i ricoverati. Ma al di là degli aspetti sull'andamento dell'infezione, sul tavolo ci sono le linee guida da seguire per l'apertura di bar, ristoranti e spiagge.

Zaia arriva fresco di videoconferenza con il Governo e proprio su questo tema si apre un dibattito. Roma, infatti, pur delegando alle Regioni la possibilità di aprire, specifica che le linee guida di ogni territorio possono essere applicate solo se si rispettano quelle dell'Inail. Le quali, essendo dettagliate anche sulla metratura,difficilmente possono essere interpretate dalle singole Regioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Il Governo ha anticipato che farà presto un decreto e poi un dpcm e a seguire arriveranno delle linee guide con l'intenzione di stabilire delle date alle quali le Regioni possono intervenire anticipando le aperture - ha spiegato il Governatore accade che il provvedimento dice che le Regioni possono applicare le proprie linee guida fatto salvo il rispetto delle linee guida nazionali. E qui si apre il dibattito perché l'Inail mette i metri per spiagge e per l'apertura di bar e ristoranti e su questa questione dobbiamo trovare una soluzione di natura legislativa. Le linee guida le abbiamo ma è inutile fare una trattativa con questo impasse. L'Inail non può stabilire i metri, se no non sono linee guida ma dettami dai quali non si può uscire, ora è fondamentale che si faccia l'ultimo passetto in più».