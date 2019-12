Luca ritrova la sorella dopo 50 anni

Un legame indissolubile, una ricerca durata mezzo secolo e un abbraccio che scalda i cuori. E' la storia a lieto fine che vede protagonisti Luca e Monica, che oggi si chiama Roberta. Il 29 novembre 2019 è un giorno che rimarrà impresso nella vita e nella pelle (perchè Luca si è tatuato questa data) di un uomo che oggi vive in località Bernuffi, di Montecchio Maggiore e che grazie all'aiuto della trasmissione Mediaset "Le Iene" ha ritrovato qulla sorella che cercava da sempre.

Luca nasce a Trento ma la madre, decide di darlo in affidamento ad una famiglia che risiedeva a Montecchio Maggiore. Mantiene comunque i contatti con la madre naturale e con il fratello ma quando è già grande scopre di avere anche una sorella, la primogenita, di cui conosce solo il nome di battesimo, una data indicativa di nascita e che è stata lasciata da piccola in un brefotrofio. La madre non parla volentieri di questa storia.

Quando viene a mancare la madre, Luca decide di cercare la sorella e si rivolge al programma Mediaset "Le Iene". Giulio Golia e la troupe della trasmissione televisiva incontrano quindi il vicentino che ripercorre con loro le tappe della sua infanzia che vengono mandate in onda su Italia 1. Una ricostruzione che cattura l'attenzione di Monica, che ora si chiama Roberta. La donna che ora vive a Cattolica, nel riminese, contatta la redazione e mettendo insieme i ricordi capisce che Luca è suo fratello.

Giulio Golia incontra quindi Monica e la accompagna all'incontro con il fratello che ora appunto vive con moglie e figli a Montecchio Maggiore. Un incontro carico di emozioni, un abbraccio lungo e inteso tra i due fratelli che ora non vogliono più lasciarsi.