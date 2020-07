L'ex martello del Bassano è stato ordinato sacerdote: la nuova missione di don Luca

Nato a Cittadella (Padova), 31anni fa, un passato importante da pallavolista (nel ruolo di schiacciatore), ha deciso di voltare pagina e intraprendere un nuovo cammino. Lui è Luca Gottardo, cresciuto nelle giovanili dell'Antonveneta Padova, ha esordito nella massima serie del volley italiano a soli 18 anni dove ha giocato quattro stagioni. Al termine del campionato 2009/2010 è arrivata la retrocessione in A2. In quegli anni, il nome di Gottardo ha riempito i tabellini dei match del Golden Game Bassano, squadra nella quale ha giocato il suo fine carriera, prima di intraprendere il suo cammino verso il sacerdozio.

Un percorso che è cultimato con l'ordinazione a sacerdote che è stata celebrata domenica dal vescovo di Padova. A condividere questo momento anche Eros Bonetto, 37enne originario di Bronzola. Luca Gottardo, in questi anni ha prestato servizio in alcune parrocchie del Padovano, simile il percorso di Eros che è passato per Ponte di Brenta, per la pastorale vocazionale e a Zanè, con in mezzo un’esperienza all’ospedale di Schiavonia, mentre nell’ultimo anno era al Seminario minore.