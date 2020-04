Viale San Lazzaro, al via i lavori di riqualificazione: new look per la "porta ovest"

"Si tratta - ricorda l'assessore alla Mobilità urbana Matteo Celebron - di un'importante opera di riqualificazione e messa in sicurezza di uno degli assi primari della città che consentirà di riqualificare interamente la "porta ovest" alla città". E' prevista la realizzazione di un lungo cordolo centrale tra la rotatoria di viale Fermi e la rotatoria di viale Crispi.

L'intervento sarà completato con una nuova illuminazione e la collocazione di piante che nel tempo trasformeranno l'importante arteria di accesso alla città in un vero e proprio viale alberato. Verranno anche rifatti i marciapiedi e interrate le linee aeree.

Per aumentare la sicurezza stradale, inoltre, è prevista la realizzazione di una rotatoria di fronte a "Piva Gomme" che consentirà l'inversione di marcia e tutte le manovre di svolta a sinistra che, con il cordolo, vengono impedite.

I lavori, a cura del Servizio Mobilità e Trasporti, sono stati aggiudicati alla ditta Gecoma srl di Farra di Soligo (Treviso), che si è offerta di eseguire le opere in 120 giorni.

Il cantiere, allestito nel rispetto delle norme anticontagio, prende il via lunedì 27 aprile dal lato di via Fermi e si sposterà progressivamente verso la rotatoria di viale Crispi, per uno sviluppo di 900 metri.

“Ringrazio tutta la giunta - conclude Celebron - per aver avvallato, nelle prime settimane di mandato, una scelta strategica che cambierà per sempre viale San Lazzaro”. L'importo totale del progetto è di 600 mila euro, sono previsti lavori per 470 mila euro.