Cantieri aperti in città: quattro le zone interessate dai lavori a partire da lunedì

Per consentire l'esecuzione dei lavori di sostituzione della condotta idrica in viale della Pace, in corrispondenza della nuova rotatoria (fronte supermercato), da lunedì 19 agosto sarà istituito il senso unico alternato tra via Fabiani ed il cavalcaferrovia di viale Trissino. Il cantiere, a cura e spese del privato, si protrarrà per 15 giorni, salvo imprevisti. Al termine dei lavori, la nuova rotatoria assumerà l'assetto definitivo, con asfalti, segnaletica definitiva, messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e attivazione della nuova fermata per i bus.

Sempre da lunedì 19 agosto saranno previsti restringimenti in viale Trento, nel tratto compreso tra via Col D'Echele e via Monte Zebio (fronte Missioni Estere), per consentire il completamento dell'intervento svoltosi in questi mesi, a cura di ViAcqua, nelle vie laterali. Pertanto saranno possibili rallentamenti fino al 6 settembre.

Prenderanno il via lunedì 19 agosto i lavori di ripristino del manto stradale in corrispondenza della rotatoria di strada regionale 11, località Ponte Alto. A causa dell'intervento, che si protrarrà per circa una settimana , potrebbero verificarsi rallentamenti alla circolazione. I risanamenti del piano viabile verranno eseguiti in orario diurno mentre la stesura del tappeto d'usura finale verrà eseguita in orario notturno dalle 21 alle 6. L'asfalto posato sarà del tipo antiskid e drenante.

Sempre lunedì 19 agosto in viale della Scienza inizierà un intervento di sistemazione dei binari del passaggio a livello del raccordo ferroviario a cura di Acciaierie Beltrame. Saranno eliminate le attuali rotaie, demolita la fondazione e ricostruita una nuova, con posa di nuove rotaie. I lavori, che si protrarranno per 10 giorni circa, dalle 6 alle 24, interesseranno le singole carreggiate di viale della Scienza, con chiusura alternata delle stesse. Il traffico sarà deviato sulla corsia di volta in volta libera, sulla quale sarà garantito il doppio senso di circolazione. La deviazione comporterà l’apertura di un varco sul cordolo centrale presente all’altezza del negozio GranCasa in modo da deviare il flusso di traffico verso Altavilla Vicentina. Al termine dei lavori, il cordolo verrà ripristinato con new jersey in cemento e in tal modo disponibile per eventuali future manutenzioni. A causa dell'intervento potrebbero verificarsi rallentamenti alla circolazione. L'intervento verrà eseguito a cura e spese di Acciaierie Beltrame, concessionario e utilizzatore dei binari del passaggio a livello del raccordo ferroviario, su richiesta di Rete Ferroviaria Italiana.

Le linee dei bus che passano per le aree interessate dai cantieri subiranno deviazioni e spostamenti di fermate. Le informazioni sono disponibili sul sito di Svt www.svt.vi.it. Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luceverde (http://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d'Italia (Aci) e Comune di Vicenza.