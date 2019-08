Cantiere in viale D'Alviano: viabilità modificata a partire da martedì 20 agosto

Nell'ambito delle fasi di avanzamento del cantiere per la posa dei nuovi sottoservizi in viale D'Alviano, da martedì 20 a venerdì 23 agosto, salvo imprevisti, sarà vietata la svolta a destra su via Lamarmora per i veicoli che provengono da porta San Bortolo. In alternativa sarà possibile svoltare su via Martiri di Belfiore e quindi in via Pepe.