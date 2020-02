Lavori di pavimentazione sulla Valdastico: si viaggia a una sola corsia

Per lavori di pavimentazione in A31 Valdastico, tra l’interconnessione con la A4 e il casello di Vicenza Nord si viaggerà su una sola corsia in orario notturno.

A renderlo noto la società Autostrada Brescia - Padova che specifica: le modifiche alla viabilità saranno dalle ore 20.00 di lunedì 17 alle ore 6.00 di mercoledì 19 febbraio 2020 in direzione Piovene Rocchette (carreggiata Nord) mentre in direzione Rovigo (carreggiata Sud) dalle ore 20.00 di martedì 18 alle ore 6.00 di venerdì 21 febbraio 2020.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.