Manutenzione e nuovo sistema di supervisione: tunnel chiuso per una notte

Giovedì 25 giugno è prevista la chiusura notturna del tunnel Schio-Valdagno dalle ore 21 e fino alle 2 del giorno successivo per effettuare le operazioni di collaudo del nuovo sistema di supervisione del tunnel e per interventi di manutenzione degli impianti elettrici e di illuminazione.



Nel dettaglio, è sospesa la circolazione stradale lungo la S.P. 134 “tunnel Schio-Valdagno” dal casello nel comune di Schio fino all'uscita del tunnel compresi tutti i raccordi di entrata e di uscita in comune di Valdagno e lungo la S.P. "134 dir Tunnel Schio-Valdagno diramazione" nel tratto di solo ingresso al tunnel, in comune di Valdagno



La galleria secondaria Valle Miara di Valdagno sarà invece regolarmente transitabile.

