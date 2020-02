Lavori notturni su viale Riviera Berica: cambia la viabilità

Per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione del viadotto autostradale a cura di Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a., da mercoledì 4 marzo sarà attivato il senso unico alternato su viale della Riviera Berica, in corrispondenza del viadotto in località Campedello.

I lavori – che si protrarranno fino al 18 marzo – si svolgeranno interamente in orario notturno, dalle 22 alle 6, in modo da non provocare rallentamenti su viale della Riviera Berica.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luceverde, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d'Italia (Aci) e Comune di Vicenza.