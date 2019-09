Lavori in corso all'ospedale di Santorso, esami su unità mobile

"Cantieri aperti" nel reparto di Radiologia dell’ospedale di Santorso, dove è in corso l’installazione della nuova risonanza magnetica che entrerà in funzione alla fine di ottobre. La precedente apparecchiatura è stata già smontata, alla fine di agosto, e per l’operazione è stato necessario anche abbattere un muro interno in cartongesso (che era stato realizzato appositamente in questo materiale per minimizzare tempi e costi di eventuali installazioni future). Ora è in corso il montaggio e il collegamento della nuova unità.

Nessun disagio tuttavia per i pazienti: l’attività è stata infatti garantita grazie all’utilizzo di un’unità mobile, collocata sul rimorchio di un camion, che è stato collegato a sua volta all’ospedale in modo ermetico.

«È stato assicurato un percorso senza soluzione di continuità rispetto alla struttura - spiega Milvia Marchiori, direttrice dell’ospedale Alto Vicentino -, quindi il paziente non deve uscire all'esterno per fruire della apparecchiatura. Non solo, ma il camion è dotato anche di un sistema di sollevamento che consente di spostare in piena sicurezza i pazienti allettati. Parallelamente, abbiamo rivisto provvisoriamente tutti i percorsi, sia per gli utenti esterni sia per i pazienti ricoverati, e questo come si può immaginare, in una struttura complessa come un ospedale, non è stato un lavoro indifferente. Il risultato però è stato raggiunto, perché abbiamo continuato e continueremo a svolgere gli esami ai ritmi abituali, senza interrompere mai l’attività. E considerando che lo scorso anno a Santorso abbiamo svolto 11 mila risonanze, si capisce tutta la delicatezza di questo intervento».

Questo, naturalmente, in attesa che entri in funzione la nuova apparecchiatura in fase di installazione, che avrà caratteristiche all’avanguardia, consentendo una qualità e accuratezza dell’immagine diagnostica di altissimo livello.