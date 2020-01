Lavori nelle gallerie dei berici: attenzione ai cantieri

Per lavori di manutenzione degli impianti elettrici nelle gallerie dei colli Berici è prevista una serie di cantieri notturni (dalle ore 21.00 alle ore 6.00) in A4 e in Tangenziale Sud di Vicenza.

In A4, tra in caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, in carreggiata Ovest (direzione Milano), resterà aperta al traffico una sola corsia di marcia nelle notti tra mercoledì 29 e giovedì 30 e tra lunedì 3 e martedì 4 febbraio 2020.

Tra in caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, in carreggiata Est (direzione Venezia), si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti tra giovedì 30 e sabato 1 febbraio e nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 febbraio 2020.

La Tangenziale Sud di Vicenza resterà chiusa al traffico tra Campedello (usc. 3) e Vicenza (usc.4) nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 ed invece tra Vicenza Ovest (usc. 4) e Campedello (usc. 3), nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio 2020.

Le deviazioni saranno segnalate sul posto tramite adeguati cartelli disposti a cura della Società Autostrada Brescia-Padova.