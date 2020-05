Cantieri a pieno ritmo, si lavora in viale San Lazzaro e a Bertesina

Procedono spediti i cantieri stradali aperti nelle scorse settimane in città. Martedì pomeriggio si è conclusa l'asfaltatura di corso Santi Felice e Fortunato, nel tratto davanti al Giardino Salvi, dove sono stati eseguiti una radicale riqualificazione del fondo stradale e il rifacimento del marciapiede. Nelle prossime settimane sarà realizzata la tracciatura della segnaletica orizzontale.

In questi giorni, in stretto coordinamento con questo cantiere, a cura di Aim Servizi a rete è in corso la sostituzione di una vecchia tubazione del gas tra viale Roma e piazzale De Gasperi, sul lato verso San Felice. L'intervento segue la sostituzione di una condotta effettuata qualche settimana fa alla rotatoria della stazione. Nel frattempo il servizio Infrastrutture e gestione urbana sta progettando la nuova asfaltatura di viale Roma che richiederà una riqualificazione profonda della fondazione stradale, con uno scavo di 50 centimetri di profondità e la posa di materiali performanti. Entro l'estate sarà riasfaltato il tratto dalla stazione all'incrocio con viale Verdi, mentre per l'ultimo tratto, da viale Verdi a piazzale De Gasperi, si dovrà attendere che Viacqua esegua un significativo scavo fognario a servizio degli esercizi commerciali che si affacciano su piazzale De Gasperi nel lato verso corso Palladio.

Venerdì è stata completata anche l'asfaltatura del ponte di viale Margherita, mentre Viacqua sta procedendo con l'esecuzione dei lavori di sostituzione della vecchia tubazione nell'ultimo tratto di strada, tra contra' San Pietro e Borgo Casale, dove è stato istituito il senso unico alternato.

Lavori di asfaltatura si sono conclusi anche alla nuova rotatoria di viale della Pace, all'incrocio con via Marzari e via Bortolan. Sono invece partiti nei giorni scorsi e sono regolarmente in corso i lavori di riqualificazione di viale San Lazzaro, dove è prevista la realizzazione di un lungo cordolo centrale tra la rotatoria di viale Fermi e la rotatoria di viale Crispi. L'intervento prevede una nuova rotatoria davanti a “Piva Gomme”, nuovi marciapiedi e illuminazione, piante che nel tempo trasformeranno l'importante arteria di accesso da ovest alla città in un vero e proprio viale alberato.

Ha preso il via nei giorni anche il cantiere per la realizzazione del progetto "ApiediperBertesinainsicurezza": previsti un percorso ciclopedonale e la messa in sicurezza di punti critici della viabilità. I lavori sono partiti dalla nuova rotatoria tra strada di Bertesina e strada di Ospedaletto.

Riprendono in settimana e dureranno pochi giorni le ultime lavorazioni per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale di via Quadri.

Lunedì prossimo, infine, in località Al Gallo, in Riviera Berica, sarà installato un semaforo ciclopedonale per consentire l'attraversamento stradale in sicurezza ai frequentatori della pista ciclabile Casarotto.