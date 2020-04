Lavori in corso, dopo Pasqua il via a cinque cantieri: tutte le informazioni

Lunedì 6 aprile le 12 aziende pubbliche riunite nel consorzio Viveracqua (di cui fa parte anche la società di via Ferraretta) hanno sbloccato tutte le procedure di gara che erano state rallentate a causa dell’emergenza Covid-19 contribuendo così a dare un importante segnale di rilancio per il sistema economico regionale e locale messo a dura prova dal lockdown messo in atto conseguente all’emergenza sanitaria.

Contemporaneamente, i gestori veneti hanno messo a punto un piano coordinato per far ripartire in sicurezza i cantieri in tutto il territorio veneto, a pieno regime a partire da martedì 14 aprile.

“Durante tutto il periodo dell’emergenza – spiega il Presidente di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia - l’Azienda ha garantito le prestazioni lavorative necessarie ad assicurare il mantenimento del servizio pubblico, dalle riparazioni urgenti in caso di guasti alle condotte, alle attività di presidio degli impianti. Ora - prosegue il vice presidente Guglielmo Dal Ceredo - ci sono le condizioni per far tornare attivi, nella massima sicurezza per i lavoratori, anche i vari cantieri per gli interventi di miglioramento delle reti e degli impianti nel territorio da noi gestito. Già ad inizio settimana, su impulso dei Comuni Soci, la società ha chiesto alle ditte appaltatrici la disponibilità a ripartire ed in queste ore stanno pervenendo i primi riscontri positivi".

"Opere strategiche – conclude il presidente del CdA - che consentiranno di dare anche supporto all’economia locale, alle imprese e all’indotto".

Tra i principali interventi in corso di avvio ci sono: lavori alla rete fognaria e pista ciclabile di via Valle (Arzignano), lavori alla rete fognaria di via Pozzetti (Arzignano), impianto di filtrazione a carboni attivi per l’acquedotto (Montorso), posa della nuova condotta idrica in via Segrè e Paulona (Montecchio Maggiore), lavori per il nuovo acquedotto previsti dal Commissario per l’emergenza PFAS (Brendola) e lavori di manutenzione ordinaria di acquedotto e fognatura in tutti i comuni gestiti.

La ripresa delle attività sarà opportunamente controllata: gestori, Coordinatori per la Sicurezza e Direttori Lavori e imprese stanno programmando le attività con una attenta valutazione del rischio riferita all’emergenza Covid-19 e con specifici piani anti-contagio allineati alle prescrizioni attualmente in vigore (DPCM del 22 marzo 2020 e il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid–19 nei cantieri edili del Ministero Infrastrutture e Trasporti, del 19 marzo 2020).

Oltre a migliorare il patrimonio di reti e impianti del territorio, gli investimenti dei gestori idrici hanno importanti e positive ricadute in termini di occupazione diretta e indiretta (professionisti, imprese e fornitori) e di indotto.

