Cantiere in A4, lavori tra Montecchio e Vicenza Est: casello chiuso

In A4, per lavori di pavimentazione, in entrambe le carreggiate tra i caselli di Montecchio e Vicenza Est (dal km 326+400 al 331+300), si viaggerà su due corsie di marcia a larghezza ridotta, dalle ore 4.00 di lunedì 23 marzo fino alle ore 24.00 di domenica 12 aprile 2020.

I lavori si svolgeranno in più fasi lavorative garantendo sempre e comunque lo scorrimento del traffico in ambito autostradale.

In particolare, in carreggiata est (direzione Venezia), dalle ore 10 di lunedì 23 marzo alle ore 24 di venerdì 27 marzo verrà chiusa l’uscita per il traffico proveniente da Milano e l’entrata in direzione Venezia del Casello di Vicenza Ovest.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.