“La Grande Vicenza” sbarca alla 76esima Mostra del cinema di Venezia

Il video emozionale, di Samuele Schiavo è dedicato a chi non conosce Vicenza. In tre minuti, racconta la bellezza della città berica e della bellezza che i vicentini hanno esportato nel mondo, una bellezza, insomma, a 360 gradi. E’ un video, breve, schietto, ironico, che da orgoglio ai Vicentini.

“Perchè Vicenza? Sarebbe scontato dire perchè ci sono nato e cresciuto”, risponde Samuele Schiavo, “in realtà con il tempo ho scoperto che Vicenza è davvero grande sotto molti punti di vista. Dalla creatività, dall’ingegno tecnologico e architettonico, dall’arte fino ad arrivare alle tradizioni della cucina e alla bellezza dei campioni dello sport.”

La Grande Vicenza è un inno al nostro orgoglio. Orgoglio, come per molte città, di avere una cultura, una identità. Nel video, inoltre, c'è una citazione doverosa alla grande guerra. “Vediamo ancora le cicatrici sotto forma di trincee nei nostri monti. Vediamo grandi monumenti in memoria dei caduti e ascoltiamo ancora storie su quanto è capitato nel passato. Questo e altro è nel nostro DNA”.

"Vicenza sarà anca picola ma dentro la xe' bea" perchè, come si suol dire, nella botte piccola c’è il vino buono. Vicenza è conosciuta come città dell’Oro, del Palladio e dei Magnagati. Fama che nasconde le vere bellezze del territorio, sia paesaggistiche che artigianali.

“Nel video ho voluto sottolineare questo. Ironizzando su stereotipi e ironizzando su noi vicentini. Sul fatto che nessuna città è migliore di nessuno, ma ognuno ha del bello da mostrare - conclude l'autore - Doveroso ringraziare Alberto Bozzo per la magnifica voce, regista teatrale della compagnia “La trappola” e Angelica Cariolato per la bellissima e simpatica presenza nel video. Ringraziamento va anche a tutti coloro che si son prestati nelle varie locations"