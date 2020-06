L'esperienza Coronavirus? «Non ci ha reso migliori»

Due binari distinti collocati lungo il medesimo percorso personale: è così che in estrema sintesi si può descrivere l'esperienza di Edoardo Gallo nella lunga intervista rilasciata a Marco Milioni. Il vicentino Gallo (il babbo, conosciuto in città, è stato per diversi anni assessore al commercio nella giunta del capoluogo berico durante i primi anni Duemila), nella vita poeta e direttore commerciale al contempo, ai taccuini di Vicenzatoday.it si racconta in lungo e in largo.

Parla del suo punto di vista sul concetto di verità e sulla vita culturale della sua Vicenza, che promuove pur con qualche minima riserva. L'autore poi spiega quanto possa essere «dirompente» la poesia e pone l'accento sul valore anche salvifico della scrittura quando questa è ben pensata e non è fine a sé stessa. E infine aggiunge poi che in libreria in questi giorni sta uscendo il suo terzo lavoro: un libro di poesie intitolato «La verità è un bambino dagli occhi grandi». L'autore peraltro non lesina commenti sull'attualità quando spiega che l'esperienza del coronavirus per vari motivi «non ci ha reso migliori»

Il libro peraltro domani sarà presentato dallo stesso autore a Mirano nel Veneziano grazie all'invito della libreria Biromania. La presentazione avrà luogo alle 19,30 presso La Taverna, storico locale miranese in via Castellantico 25.

