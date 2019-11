Joe Formaggio in carcere a Vicenza: «Detenuti trattati meglio delle guardie»

Una delegazione guidata dalla parlamentare vicentina Maria Cristina Caretta e dal sindaco di Albettone Joe Formaggio ha varcato lunedì mattina le portedella casa circondariale "Filippo del Papa" per fare il punto sulla situazione della struttura detentiva.

«Il risultato più clamoroso è che i detenuti sono trattati meglio delle guardia carcerarie - taglia corto Joe Formaggio al termine della visita in carcere - infatti i detenuti sono ospitati in strutture tutto sommato moderne, con il bagno per ogni cella. Nella caserma 180 operatori di polizia penitenziaria invece devono dividersi sei docce: una doccia ogni 30 persone. Ed è solo la punta dell'iceberg. Per la prima volta una delegazione di politici si reca in carcere per preoccuparsi delle condizioni di lavoro degli operatori di polizia, prima ancora che dei detenuti: anche e soprattutto chi lavora dietro le sbarre per la sicurezza di tutti va tutelato».

Per stessa ammissione dell'amministrazione penitenziaria, come spiegato dalla parlamentare Caretta, la casa circondariale di Vicenza versa in una situazione di cronico sotto organico. «Su un totale di 277 unità, per raggiungere lo standard minimo di sicurezza dovrebbero essere trasferiti a Vicenza in pianta stabile almeno altri 90 professionisti della sicurezza - ha spiegato la parlamentare vicentina Maria Cristina Caretta - ho già presentato una interrogazione a tal proposito al ministero della giustizia e mi attendo che tutta la classe dirigente vicentina si faccia carico di questa situazione».

Presente alla ricognizione anche il consigliere comunale con delega alla sicurezza Nicolò Anaclerio. Al termine dell'incontro i politici al seguito della parlamentare Caretta e del sindaco Joe Formaggio hanno promesso un nuovo incontro prima di Natale per continuare a tenere monitorata il più possibile la situazione della struttura dove a fronte di una capienza teorica di 286 detenuti nelle varie articolazioni, entro qualche mese la presenza dei detenuti supererà le 400 unità.