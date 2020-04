Joe Formaggio si toglie la fascia di sindaco: incompatibilità con la carica in Regione

Dopo undici anni da primo cittadino di Albettone, venerdì sera è stato dichiarato decaduto dal Consiglio comunale del comune vicentino. Causa della decadenza, la carica di Consigliere Regionale che Formaggio ha assunto nel febbraio scorso subentrando a Sergio Berlato, andato a sua volta a ricoprire il ruolo di Eurodeputato.

"Lascio il Comune in ottime mani - ha detto Joe Formaggio commosso al suo ultimo Consiglio comunale da sindaco - mi subentra la vice Francesca Rigato, avvocato che già aveva deleghe importanti quale quella al bilancio, e tutti i componenti della maggioranza hanno saputo dare ottima prova si sè in questi anni. Io mi impegnerò se possibile più di prima per il mio Comune e in generale per il bene dei territori che ho l'onore di rappresentare in Consiglio regionale".

Joe Formaggio è stato amlungo applaudito durante il Consiglio comunale e, con una mozione votata all'unanimità, il Consiglio comunale di Albettone gli ha chiesto di rimanere in Giunta come consulente esterno a titolo gratuito, ovviamente senza diritto di votazione.