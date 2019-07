Temptation island, è rottura tra Andrea e Jessica: parole di fuoco al secondo falò

"Siamo venuti qua perchè avevi dei dubbi, quello è schifo, ti sei mai preoccupata di come stavo io di là, ti sei mai fatta qualche domanda?", inizia così il confronto tra Andrea Filomena, l'hair stylist di Torri di Quartesolo, e la compagna Jessica Battistello, protagonisti dell'edizione 2019 di Temptation island, il reality trasmesso su Canale 5 che mette alla prova i sentimenti delle coppie.

Dopo una prima richiesta di confronto avanzata da Filomena e andata a vuoto, alla seconda la fidanzata ha accettato ed è rimasta inerme difronte alle parole dell'ex compagno, ferito da qanto visto nei filmati che la ritraevano complice dei single presenti nel villaggio. Tra i due sono volate parole di fuoco e sono usciti separati dal programma. Non solo, il colpo di scena è arrivato quando, dopo il falò, il tentatore Alessandro, che s'era mostrato molto vicino alla Battistello, ha chiesto di rivedere la ragazza e di proseguire fuori dal programma la loro conoscenza.

Dal web era trapelata qualche indiscrezione circa un happy ending tra i due fidanzati veneti ma le immagini andate in onda lunedì sera su Canale 5 non hanno lasciato dubbi. Dopo le effusioni e i momenti di intimità tra la Battistello e il tentatore Alessandro erano in molti a pensare ad un tentativo, da parte della giovane, di discolparsi ma la stessa si è presentata al falò commossa e con il pianto rotto dall’emozione, ha ammesso il coinvolgimento nei confronti del tentatore. Il vicentino si è detto ferito e "schifato" dall’atteggiamento della fidanzata e, dopo aver ammesso di essere stato pronto, di fronte ad un pentimento della ragazza, a lasciare la trasmissione insieme, i due hanno concordato sulla scelta di abbandonare il percorso a Temptation Island separati.

Nel video di presentazione del programma la Battistello aveva raccontato di aver deciso di annullare il matrimonio con l'hair stylist vicentino perché in preda a dubbi sulla reale possibilità di essere felice con lui. Dubbi sorti quanto aveva già preso l'abito da sposa e fissato la location per la cerimonia. Nonostante questo, i due avevano comunque deciso di continuare la convivenza.