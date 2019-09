Filomena-Battistello faccia a faccia post Temptation Island: lei lo rivuole, lui sente Ida

E' passato del tempo da quel falò di confronto che li aveva portati alla rottura. Entrambi sono tornati alle proprie vite, lei, inizialmente in compagnia di quello che oggi è seduto sul trono di Uomini e donne, ovvero Alessandro Zarino, lui, apparentemente single.

Nella puntata andata in onda venerdì pomeriggio Andrea Filomena e Jessica Battistello sono stati protagonisti della striscia pomeridiana condotta dalla De Filippi e hanno parlato del loro post Temptation Island.

In studio, Jessica ha ammesso di avere capito di essere ancora innamorata di Andrea e per questo avrebbe deciso di mettere fine alla conoscenza con Alessandro Zarino. Filomena, dal canto suo, non avrebbe accettato di perdonare subito la sua ex anche se, come afferma lei: “Mi ha sempre chiamata, mi ha detto che gli mancavo ma ha paura di tornare con me. Teme la reazione del pubblico a casa e quella dei suoi genitori che non vogliono che torniamo insieme”. Ecco che Maria De Filippi ha consigliato all'hair stylist di Torri di Quartesolo di perdonare Jessica.

Ma la posizione di Filomena sembra abbastanza ferma, lui dice di stare bene da solo anche se si è parlato di una frequentazione con Ida Platano, ex compagna di Riccardo Guarnieri che partecipa al trono over di Uomini e Donne. Lui però ha precisato: “Siamo amici”; affermazione che è parsa poco credibile ai più. Nonostante questo la Battistello si è detta pronta a lottare per riconquistarlo.