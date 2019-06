«Non ti sposo, andiamo a Temptation Island »

Avrebbero dovuto convolare a nozze il 9 giugno ma sono invece volati a Temptation Island, il piccante reality che da stasera andrà in onda su Canale 5. Riuscirà l'hair stylist vicentino Andrea Filomena a riportare la sua bella Jessica Battistello sull'altare?

Jessica Battistello è nata 25 anni fa a Piove di Sacco e lavora come consulente finanziario. Convive con Andrea da due anni e mezzo e la relazione sembrava talmente solida da portare la coppia a decidere per il grande passo, ma...

“Sono stata io a decidere di far saltare il matrimonio. Avevo già visto l’abito e già dato l’anticipo per la location. Se alla fine ho deciso di non sposarmi è perché non sono felice fino in fondo della vita che sto facendo con lui e voglio venire a Temptation Island e mettere alla prova il nostro rapporto per capire se sono ancora innamorata di lui o è solo abitudine”