Italia’s got Talent fa tappa a Vicenza: 100'' per dimostrare di valere almeno tre "Si"

Dopo aver rotto il ghiaccio nelle tappe di Avellino e Milano, la new entry Joe Bastianich, imprenditore e ristoratore di fama internazionale, storico giudice di MasterChef Italia, è ancora al tavolo dei giudici al fianco di Federica Pellegrini, reduce dalla medaglia d’oro conquistata nei 200 stile libero ai mondiali di nuoto in Corea del Sud, Mara Maionchi, icona dell’industria discografica giudice anche di X Factor, e Frank Matano, il veterano del gruppo al suo quinto anno dietro al bancone. Alla conduzione, per il quarto anno consecutivo, ritroviamo la verve e la simpatia di Lodovica Comello.

La giuria avrà il compito di selezionare gli artisti più talentuosi sul palco: ballerini, imitatori, illusionisti, cantanti, acrobati, comici, addestratori, che avranno 100 secondi a disposizione per dimostrare di valere almeno tre "si" ed avere così l'accesso alla fase successiva della gara. Nel caso di un’esibizione strabiliante, i giudici potranno regalare al talento l'accesso diretto alla finale di selezione con il Golden Buzzer, il bottone d’oro.

Nel backstage, a testimoniare l'emozione di parenti e amici e a spalleggiare e confortare i concorrenti, ci sarà Lodovica Comello, la grintosa conduttrice e attrice, protagonista della serie comedy ‘Extravergine’.

