Italia's Got Talent a Vicenza cerca pubblico: aperte le prenotazioni

Il 25, 26 e 27 giugno si terranno al Teatro Comunale di Vicenza le audizioni dello show dal vivo "Italia's Got Talent", presenta Lodovica Comello con la presenza dal vivo della giuria composta da Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano, e Claudio Bisio.

È possibile partecipare come pubblico dello show scrivendo a pubblico.vicenza@italiasgottalent.it o telefonando al 02 92 800 555





Regolamento



per ogni giornata di registrazione sono previsti due turni:

- pomeridiano (dalle ore 14 alle ore 20)

- serale (dalle ore 19 alle ore 00,00)

L'ingresso e' gratuito ma riservato solo a chi si prenoterà



per richiedere di prenotare i posti è necessario mandare una mail a: pubblico.vicenza@italiasgottalent.it

Specificando cognome, nome, età, città di provenienza, numero di cellulare e il giorno scelto, si può anche prenotare per gruppi, specificando il numero esatto dei componenti e i lori dati.



Non mandare piu' di una richiesta via email



l'invito è riservato ai maggiori di 14 anni, i minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori, graditi gruppi numerosi. in nessun caso saranno fatti accedere minori di anni 14 anche se accompagnati dai genitori.



attenzione:

la disponibilità dei posti è limitata, pertanto saranno confermate tutte le richieste fino ad esaurimento degli stessi.