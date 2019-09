Chiede iscrizione all'anagrafe, Comune si oppone: arriva l'Ok del Ministero

Il Comune di Schio si è costituito in giudizio a seguito del ricorso d'urgenza promosso al Tribunale di Venezia, contro il Comune stesso, da un cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico, il quale si era visto rigettare la richiesta di iscrizione anagrafica.

"Il diniego - spiega l'Amminsitrazione scledense - trova origine nell'entrata in vigore del cosiddetto Decreto Sicurezza (DL 113/2018 convertito in L. 132/2018) in base al quale il permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico non costituisce più titolo sufficiente per ottenere la residenza".

Ritenendo di aver operato in diretta attuazione delle direttive emanate dal Ministero dell'Interno, il Comune ha chiesto al Giudice di poter chiamare in causa anche il predetto Ministero, il quale si è costituito ribadendo la correttezza e legittimità del rigetto adottato dal Comune.

Infatti il divieto di iscrizione all'anagrafe dei richiedenti la protezione internazionale si giustifica proprio per la situazione di incertezza circa i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, con conseguenti possibili divaricazioni tra la realtà e le risultanze dei pubblici registri.

"La mancata iscrizione nei registri anagrafici non preclude peraltro ai richiedenti asilo - sottolinea l'Amministrazione . l'accesso a tutti i servizi erogati sul territorio, quali ad esempio i servizi sanitari o l'esercizio di un lavoro".

E' questo il primo caso a Schio di rifiuto di iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo. Sarà quindi la pronuncia del Giudice a costituire un utile strumento per gli uffici al momento dell'esame delle domande che dovessero essere presentate d'ora in poi agli sportelli anagrafici.