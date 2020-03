IosonoItalia, Renzo Rosso "ci mette la faccia": il suo messaggio di speranza

Tutto è partito da un appello lanciato dalla rivista Vanity Fair sul numero in edicola lo scorso 11 marzo.

Appello che ha trovato risposta di personalità del mondo della cultura, della moda, del design, dell’imprenditoria e delle istituzioni che hanno fatto arrivare il loro messaggio dalle pagine del magazine ai social.

Tra questi anche patron Renzo Rosso che "ci ha messo la faccia" per lanciare un messaggio di speranza in un momento molto difficile per l'Italia, messa in ginocchio dall'emergenza Covid-19.