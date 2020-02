“Io rispetto il ciclista”: cartelli stradali con la distanza di sicurezza fra auto e bicicletta

In vista dei Campionati italiani di Ciclismo 2020, in programma a Marostica il prossimo 21 giugno, parte dalla città degli scacchi una campagna di sensibilizzazione incentrata sul corretto comportamento nella interazione tra mezzi a motore e biciclette: “la strada è di tutti” - “io rispetto il ciclista”.

Promossa dall’Associazione italiana Magistrati Avvocati Notai Ciclisti, la campagna vuole contribuire a porre un argine alle continue stragi che si consumano ogni anno sulle nostre strade, con proposte di legge e iniziative concrete.

Una di queste è l’installazione di una speciale cartellonistica stradale che interesserà come primo comune del Veneto proprio Marostica. Il cartello in particolare riporta il messaggio “Attenzione, strada frequentata da ciclisti”, indicando di mantenere una distanza laterale di sicurezza fra auto e ciclista di almeno 1,5 mt.

“Siamo orgogliosi di essere i primi ad accogliere questa campagna in regione” dichiara il sindaco di Marostica Matteo Mozzo “Marostica e il suo territorio sono patria di ciclisti e la Città in questo 2020 sarà teatro di importanti eventi sportivi, dai Campionati Italiani di Ciclismo alla tappa del Giro d’Italia Under 23. È fondamentale quindi accendere un faro sulla sicurezza di chi ama questo sport ed incentivare l’utilizzo della bicicletta anche in nome di una mobilità sostenibile”.

Ogni anno sulle strade italiane sono 18.000 gli incidenti che coinvolgono mezzi a motore e ciclisti, con dai 250 ai 300 ciclisti morti e 17.000 ciclisti feriti. Nel 2018 in Veneto sono stati 2.451 gli incidenti che hanno coinvolto le biciclette, causando 34 morti e 2.347 feriti. Per arginare questi tragici numeri, l’Associazione Italiana Magistrati Avvocati Notai Ciclisti, rappresentata dagli avvocati Francesco Bellin e Nereo Merlo, sta proponendo al Parlamento due modifiche al codice della strada, ovvero che “durante la marcia i veicoli devono mantenere una distanza laterale dai ciclisti di 1,50 metri”e che “i ciclisti possano procedere affiancati in numero non superiore a due”.