Intervento chirurgico in diretta streaming: quasi duemila partecipanti

C’è anche l’esperienza del San Bassiano nell’utilizzo delle tecniche laparoscopiche tra le testimonianze di prestigio inserite nel programma del 30° Congresso nazionale di Chirurgia dell’Apparato Digerente, in programma oggi e domani a Roma.

Ma in questo caso, al posto della tradizionale presentazione in power point, l’ospedale di Bassano del Grappa ha mostrato le competenze raggiunte con un intervento vero e proprio, eseguito questa mattina dal dr. Michele Antoniutti, direttore della Chirurgia Generale del San Bassiano, in diretta streaming. In questo modo ad assistere, oltre all’equipe chirurgica, sono stati i circa 1.900 partecipanti all’evento, collegati dall’Eur di Roma.

Per il terzo anno consecutivo, quindi, la Chirurgia di Bassano è stata inserita in un programma scientifico che prevede collegamenti con alcuni tra i più prestigiosi ospedali del mondo, in Giappone, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Belgio, Olanda, Svezia, Spagna, Portogallo, Australia, Cina, Corea, Singapore, Sud Africa e Argentina.

L’operazione eseguita è durata circa due ore e si è conclusa con successo, senza alcuna complicanza.