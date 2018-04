Insulti e bullismo al Grande Fratello, Matteo Gentili: "Zingara" ma poi si scusa

“Grande Fratello ha osservato con attenzione quello che è successo nelle ultime ore nella Casa. A questo proposito si rende indispensabile il richiamo a una regola fondamentale di questo programma: nello spirito di Grande Fratello la vita nella Casa, e tutti i prevedibili conflitti che ne derivano, devono essere sempre affrontati osservando le più elementari regole di convivenza civile e soprattutto nel rispetto del pensiero e della libertà altrui. Esiste un limite che Grande Fratello, insieme al pubblico che lo segue numeroso, non è disposto a tollerare e superare, e non si tratta solo di una mera questione di regolamento. Per questo, invitiamo TUTTI i concorrenti nella Casa a mantenere un comportamento responsabile, civile e tollerante, pur continuando a confrontarsi liberamente. Nessuna provocazione, neanche la più estrema, può giustificare violente aggressioni fisiche o verbali. Grande Fratello si riserva, al momento opportuno, di mettervi al corrente di eventuali provvedimenti disciplinari”

Questo il comunicato ufficiale del Grande Fratello, condiviso anche dalla "padrona di casa" Barbara D'Urso nel corso di Pomeriggio 5, in seguito a dei gravi episodi che hanno visto la spagnola Aida Nizar, entrata appena lunedì, vittima di pesanti aggressioni verbali da parte di alcuni concorrenti, tanto da far scattare l'allarme "bullismo". In particolare è stata presa di mira da Baye Dame, da Luigi Favoloso e da Patrizia Bonetti.

Subito dopo l'arrivo del "cartellino giallo", il primo a lasciarsi andare è stato il di solito compassato Matteo Gentili. L'ex biancorosso, durante le pulizie, ha chiamato Aida "Zingara"; subito dopo, però, si è scusato.